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Iğdır’da dezenfekte işlemleri devam ediyor
IĞDIR'DA DEZENFEKTE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
IĞDIR 18.09.2020, 15:40
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Iğdır’da korona virüs tedbirleri ve salgın riskine karşı çöp konteynerleride dezenfekte edilerek temizlendi.
Korona virüs nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, Iğdır’da bulunan konteynerler dezenfekte ediliyor. Kentte bulunan konteynerler Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak sabunlu suyla yıkama çalışmaları başladı. Konteynerlerin içinde biriken atık sulardan kaynaklı kötü koku ve görüntü kirliliğinin giderilmesi için itfaiye ekipleri çöp konteynerlerini sabunlu suyla yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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