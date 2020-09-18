banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Yandex Türkiye ofisini kapatıyor: Hizmetler devam edecek mi?
Yandex Türkiye ofisini kapatıyor: Hizmetler devam edecek mi?
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Netflix aboneliklerinde iptal patlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması
Model Amy Dorris’ten Trump’a cinsel taciz suçlaması

Iğdır’da dezenfekte işlemleri devam ediyor

IĞDIR'DA DEZENFEKTE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

IĞDIR 18.09.2020, 15:40
1
Iğdır’da dezenfekte işlemleri devam ediyor

Iğdır’da korona virüs tedbirleri ve salgın riskine karşı çöp konteynerleride dezenfekte edilerek temizlendi.

Korona virüs nedeniyle başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, Iğdır’da bulunan konteynerler dezenfekte ediliyor. Kentte bulunan konteynerler Belediye ekipleri tarafından periyodik olarak sabunlu suyla yıkama çalışmaları başladı. Konteynerlerin içinde biriken atık sulardan kaynaklı kötü koku ve görüntü kirliliğinin giderilmesi için itfaiye ekipleri çöp konteynerlerini sabunlu suyla yıkama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388banner378