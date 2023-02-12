Iğdır’da ’Depremzede İrtibat Ofisi’ kuruldu

Iğdır Valiliği tarafından depremden etkilenerek evlerine giremeyen, çeşitli yollarla şehre gelen depremzede vatandaşlar için Iğdır Belediyesi alt katında ’Depremzede İrtibat Ofisi’ kurdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından depremden etkilenenler için çalışmalar devam ediyor. Iğdır Valiliği tarafından depremden etkilenerek evlerine giremeyen, çeşitli yollarla şehre gelen depremzede vatandaşlar için irtibat ofisi kuruldu.

Iğdır Belediyesi alt katında kurulan ’Depremzede İrtibat Ofisi’nde depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriliyor.