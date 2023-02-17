Iğdır’da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Iğdır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından hayatını kaybedenler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da tüm camilerde cuma namazından önce Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kılınan Cuma namazının ardında da şehir genelindeki tüm camilerde depremde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.