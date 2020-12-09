banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Kiralar ertelendi, sağlıkçılara ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?
Hafta sonu tekel bayileri kapatılacak mı?

Iğdır’da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi

Iğdır’da ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan kedi, belediye temizlik ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

IĞDIR 09.12.2020, 20:08
1
Iğdır’da çuval içinde çöpe atılan kedi son anda fark edildi

Iğdır’da ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan kedi, belediye temizlik ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Iğdır Belediyesi temizlik işçileri, çöpleri kompresörlü kamyona aktarırken çöpler arasında ağzı bağlı çuvalda hareketlilik olduğunu fark etti. Çuvalı açan işçiler, bir kedi ile karşılaştı. Belediye işçisi çuvalı ters çevirince çuvaldan beyaz bir kedi çıktı. Her halinden çok korktuğu belli olan kedi oradan hemen uzaklaştı. Kediyi çuvala kimin koyduğu ise belirlenemedi.

Iğdır’da geçtiğimiz günlerde de bir köpek motosiklete bağlanarak çekilmiş, iki köpeğin ise ayaklarına çivi çakılmıştı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
açık