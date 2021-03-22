Iğdır’da COVID-19 denetimleri devam ediyor

Iğdır’da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Nevruz bayramı öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit denetimlere katıldı.

Iğdır’da Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit sahaya inerek vatandaşların yoğun olduğu ve umuma açık tüm alanlarda salgın tedbirleri denetimlerine katıldı. Çevre temizliği, maske ve mesafe konularında bilgilendirme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Yiğit, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında vatandaşı uyardı.

Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının “Haftalık Tematik Denetim” genelgesi kapsamında, yeme içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçlarında kapsamlı denetimleri devam ediyor.