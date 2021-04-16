Iğdır’da çiftçilere hibeli tohum dağıtıldı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kalkınmanın adı Iğdır’da yem bitkilerinin verimliliğinin artırılması ve geliştirilmesi projesi” kapsamında çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Her yıl ve her fırsatta olduğu gibi yine çiftçimize fayda sağlamak ve hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanarak, yem bitkisi üretiminin artırılmasına yönelik yüzde 75 Bakanlık hibeli ve yüzde 25 üretici katkılı olarak, 3 bin 500 dekara 700 torba slajlık mısır tohumu, bin dekar alana 5 bin kilogram ryegrass (süt otu) tohumu ve 296 dekara 3 bin 700 kilogram korunga tohumu dağıtımını gerçekleştirdik” denildi.