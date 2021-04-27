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Iğdır’da çiftçilere hibeli tohum dağıtıldı

Iğdır “Kalkınmanın adı Iğdır’da yem bitkilerinin verimliliğinin artırılması ve geliştirilmesi projesi” kapsamında çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

IĞDIR 27.04.2021, 12:04
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Iğdır’da çiftçilere hibeli tohum dağıtıldı

Iğdır “Kalkınmanın adı Iğdır’da yem bitkilerinin verimliliğinin artırılması ve geliştirilmesi projesi” kapsamında çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Iğdır’da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Tuzluca İlçesinde yetiştiricilere korunga tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yüzde 75’i Bakanlık hibeli olan “Kalkınmanın adı Iğdır’da yem bitkilerinin verimliliğinin artırılması ve geliştirilmesi projesi” kapsamında korunga yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Dağıtımı yapan Tuzluca İlçe Müdürü Kemal Birge, “Çiftçilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanan bu projeye destek veren Bakanlığımıza ve Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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