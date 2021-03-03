Iğdır’da ’canlı mühre’ ile keklik avlayan 1 şahsa 7 bin 34 lira ceza

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve Taşburun Jandarma Karakolu Komutanlığı canlı mühre kullanılarak kaçak avcılık yapan 1 şahsı tespit etti. Yapılan aramalarda 2 adet canlı mühre de ele geçirildi. Yakalanan şahsa toplam 7.034 TL idari ve tazminat para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri 2 keklik ve malzemelere el koyarak keklikleri doğaya saldı.