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Iğdır’da Cadde ve Sokaklar temizleniyor
Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün il genelinde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.
IĞDIR 14.12.2020, 14:28
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Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün il genelinde başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.Iğdır’da Cadde ve sokaklar başta olmak üzere, kaldırım, cadde ve yol kenarlarında bulunan çöpler toplanıyor. Kent genelinde çöplerin çevre kirliliği oluşturmaması için ekipler çalışıyor. Temiz bir gelecek için, temiz bir Iğdır için şehrin her yeri köşe bucak temizleniyor. Temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.
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