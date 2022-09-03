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Iğdır’da bulunan felçli tilki tedavi altına alındı
Iğdır’da bulunan ve felçli olduğu tespit edilen tilki tedavi altına alındı.
IĞDIR 03.09.2022, 12:27
Iğdır’da bulunan ve felçli olduğu tespit edilen tilki tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Iğdır Aralık ilçesi Hacıağa köyünde vatandaşlar hareketsiz yatan bir tilki buldu. Vatandaşlar hemen durumu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekibine bildirdi. Köye giden ekipler hareketsiz tilkiyi teslim aldı. Müdürlüğe getirilen ve tedavisi yapılan tilkinin arka bacaklarının felç olduğu tespit edildi.
İlk müdahalesi Iğdır’da yapılan tilki, tedavisinin sürmesi için Kars DKMP Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.
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