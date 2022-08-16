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Iğdır’da bitkin düşen kerkenez yavruları tedavi altına alındı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan 4 adet yavru Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

IĞDIR 16.08.2022, 13:16
Iğdır’da bitkin düşen kerkenez yavruları tedavi altına alındı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan 4 adet yavru Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde vatandaşlar arazide bitkin halde 4 adet yavru kerkenez kuşu buldu. Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekibi, kerkenez yavrularını teslim aldı. Teslim alınan 4 adet yavru kerkenez kuşu tedavi altına alındı. Tedavisi ve beslenmesi yapılan kerkenez yavruları sağlıklarına kavuştuğunda tekrar doğaya bırakılacak.

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