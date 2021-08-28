banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?

Iğdır’da bir anda alev alan araç korkuttu

Iğdır’da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı seyir halinde olan aracın motorunda yangın çıktı, uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç çevredekileri korkuttu.

IĞDIR 28.08.2021, 10:40
Iğdır’da bir anda alev alan araç korkuttu

Iğdır’da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı seyir halinde olan aracın motorunda yangın çıktı, uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç çevredekileri korkuttu.

Olay, Iğdır merkez İrfan Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Motor kısmında başladığı anlaşılan alevler kısa süre içerisinde çoğaldı. Olay esnasında hortumla dükkanın önünü sulayan bir esnaf otomobili görünce hortumla müdahale etti. Araç sahibi ve vatandaşlar da otomobili hortumun bulunduğu tarafa doğru itelediler. Yangın kontrol altına alınırken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Araç sürücüsü yangından yara almadan kurtulurken, araç çekici ile olay yerinden çekildi.

Yorumlar (0)
31°
açık