Iğdır’da Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü kutlandı

Iğdır’da Azerbaycan’ın "8 Kasım Zafer Günü" coşkuyla kutlandı.

Azerbaycan’ın, Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ı kurtardığı zaferin 2. yıldönümü Iğdır’da kutlandı. Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği tarafından özel bir salonda düzenlenen programda çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan marşı ile başlayan program sonrası Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği başkanı Ziya Zakir Acar bir konuşma yaptı. Acar, “Bugün 44 günlük vatan muharebesinde zafer ile çıkan Azerbaycan Güney Kafkasya bölgesinde ekonomik ve siyasi olarak baş aktör olarak ve bölgenin siyasi istikrara kavuşmasında önemli sorumluluklar alarak dünya kamuoyunda bölge barışı için güçlenen ülke görünümü vermeye devam etmektedir. Ne mutlu ki kardeş Azerbaycan’ın 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında bulunan toprakları azat edildi, 27 Eylül’de başlayan kutlu mücadele 44 gün sürdü ve bu 44 günü biz an ve an yaşadık. Saniye saniye dakika, dakika, saat, saat, gün gün yaşadık nasıl büyük bir mücadele verildiğini nasıl zafere ulaştığını gördük. Bu işgal esas itibarıyla bir millete büyük bir saldırıydı. Şuşa azat edildiğinde bu yalnız Azerbaycan’ın değil yalnızca Türkiye’nin aynı zamanda Türk dünyasının da zaferidir. Hamdolsun bu zafer kazanılmıştır ve bugün de bu zaferin 2. yıl dönümünü şanlı ve şeref kutluyoruz" dedi.

Programda vatandaşlar; şarkı, türkü ve oyunlar eşliğinde eğlenerek zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.