Iğdır’da av koruma denetimleri devam ediyor

Iğdır’da ekipler tarafından kaçak avlanmaya karşı denetimler devam ediyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmanın önüne geçmek için sahaya inerek koruma denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Ekipler hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Denetimlerde ayrıca yasal olarak avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığını da denetleniyor.