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Iğdır’da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Iğdır’da farklı yerlerde kurulan aşı çadırlarında vatandaşların aşıları, sağlık çalışanları tarafından yapılıyor.

IĞDIR 27.09.2021, 10:37
Iğdır’da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Iğdır’da farklı yerlerde kurulan aşı çadırlarında vatandaşların aşıları, sağlık çalışanları tarafından yapılıyor.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde aşı çalışmalarını yürüten sağlık ekipleri, çalışmalarına hız verdi. İl merkezi ile ilçelerde kurulan stantlarda, köylerde ise mobil ekipler aşılama çalışmalarını büyük bir özveri ile yerine getiriyorlar. Iğdır Karaağaç Mahallesinde stant kuran ekipler burada aşısını olmayan veya ikinci aşısı gelen vatandaşların aşısını yaptı.

Aşılama ekibinin başında yer alan Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Uzman Doktor Mücahit Alp Arslan, bütün vatandaşların aşıya karşı duyarlı olmalarını istedi. Arslan, Iğdır’daki aşılama çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek Iğdır’daki aşılama ile ilgili son bilgileri de verdi. Arslan, aşılamadaki son durum ile ilgili konuşmasında, “Aşı ile ilgili olarak ilk doz aşımızı 8 Eylül itibari ile yüzde 75’in üzerine çıkardık. Ayrıca Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastanelerimizde randevusuz olarak aşılarımız devam etmektedir. Tüm il genelinde stantlarımız var gezici ekiplerimiz var. Ayrıca köylere giden mobil ekiplerimiz var. Bunlarda kapı kapı dolaşarak şu an hem ilk doz aşıları hem ikinci doz aşıları yapmaktadır. Kalabalığın olduğu yerlerde de stantlar kurarak aşılarımızı yapmaktayız” ifadelerine yer verdi.

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