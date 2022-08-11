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Iğdır’da arı besleme şekeri dağıtımı yapıldı

Iğdır’da arıcılara kış aylarında kullanmaları için arı besleme şekeri dağıtımı yapıldı.

IĞDIR 11.08.2022, 13:04
Iğdır’da arı besleme şekeri dağıtımı yapıldı

Iğdır’da arıcılara kış aylarında kullanmaları için arı besleme şekeri dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. destekleri ile arıcılara indirimli arı besleme şekeri dağıtıldı. Tuzluca ilçesinde gerçekleştirilen dağıtımda toplam 17 ton arı besleme şekeri dağıtıldı. Arılarda kış beslemesine katkı sağlamak amacıyla daha önce dağıtılan arı besleme şekerine ek olarak yapılan 17 ton destek amaçlı dağıtım çiftçileri sevindirdi.

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