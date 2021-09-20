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Iğdır’da aranan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

Iğdır’da çeşitli suçlardan aranan firari 2 kişi yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

IĞDIR 20.09.2021, 14:29
Iğdır’da aranan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

Iğdır’da çeşitli suçlardan aranan firari 2 kişi yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde; gece vakti yağma suçundan 15 yıl, 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kaydı bulunan Iğdır Karakoyunlu ilçesi nüfusuna kayıtlı İ.S. isimli şahıs 11 Eylül 2021 günü Karakoyunlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı kasten öldürme ve yakın akrabayı öldürme suçlarından 25 yıl, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kaydı bulunan T.K. için de çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Iğdır Tuzluca İlçesi Kamışlı Köyü nüfusuna kayıtlı T.K. 13 Eylül 2021 günü Iğdır Tuzluca ilçesi Üçkaya köyünde yakalandı.

Yakalanan 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yakalanan şahıslardan İ.S. isimli şahsın daha önceden de 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

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