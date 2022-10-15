Iğdır’da apartman bodrumunda yakalanan su yılanı doğaya bırakıldı

Iğdır’da vatandaşlar tarafından apartman bodrumunda yakalanan su yılanı doğaya bırakıldı.

Iğdır’da vatandaşlar apartman bodrumunda bir su yılanı buldu. Vatandaşlar hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler su yılanını teslim aldı. Yılan daha sonra ekipler tarafından doğaya bırakıldı.