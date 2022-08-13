Iğdır’da 906 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 906 düzensiz göçmen, 6 ile 13 Ağustos tarihleri arasında Iğdır’dan yapılan 6 farklı charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütmeye devam ediyor. Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Bu kapsamda İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde 906 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, 6 ile 13 Ağustos tarihleri arası otobüslere bindirilerek Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na getirildi. Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan göçmenler, düzenlenen charter seferleriyle Kabil’e gönderildi. Son gönderilen sayı ile birlikte Iğdır’da gönderilen yabancı sayısı 3 bin 803’ye ulaştı. Ocak ayından bu yana Türkiye genelinde 38 bin 794 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkesine dönüşü sağlandı. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 Ocak’tan bugüne kadar Afganistan’a düzenlenen 158 charter seferi kapsamında 28 bin 846 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Bu yıl sınır dışı edilen Afgan uyruklu yabancı sayısı 38 bin 795’a yükselirken, bu yıl yurt geneli sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 298 olarak kayıtlara geçti.