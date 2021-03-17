Son Dakika
Iğdır’da 9 bin 830 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir evde yapılan aramada, 9 bin 830 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
IĞDIR 17.03.2021, 14:05
1
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir evde yapılan aramada, 9 bin 830 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenledi. Şüpheli evde yapılan kontrol ve aramalar neticesinde 9 bin 830 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.