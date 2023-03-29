Son Dakika
Iğdır’da 510 adet tarihi eser ele geçirildi
IĞDIR’DA 510 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
IĞDIR 29.03.2023, 17:14
Iğdır’da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 510 adet tarihi obje ele geçirildi, olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır’da, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 ayrı araçta gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke yakalandı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.