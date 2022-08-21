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Iğdır’da 288 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da bir aracın stepne kısmına gizlenmiş 288 paket kaçak sigara ele geçirildi.

IĞDIR 21.08.2022, 13:01
Iğdır’da 288 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da bir aracın stepne kısmına gizlenmiş 288 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il genelinde rutin araç kontrolü yaptı. Yapılan aramalarda durdurulan bir aracın stepne kısmında çay-tütün köpeğinin yaptığı aramada 288 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken araç sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

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