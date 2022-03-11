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Iğdır’da 23 köy yolu ulaşıma kapandı
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası 23 köy yolu ulaşıma kapandı.
IĞDIR 11.03.2022, 10:56
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası 23 köy yolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, iki gündür etkili olan kar yağışı ve beraberinde etkili olan tipi nedeniyle Iğdır’ın yüksek kesimlerinde bulunan 23 köy yolu ulaşıma kapandı.
Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. Köy yollarını açma çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği öğrenildi.