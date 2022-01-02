Iğdır’da 2022 yılının ilk karı yağdı, çocuklar soluğu dışarıda aldı

Iğdır’da 2022 yılının ilk karının merkeze yağması ile birlikte aileler çocukları ile birlikte dışarı çıkarak karın keyfini yaşadı.

Iğdır’da akşam etkili olan kar yağışıyla birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken çocuklar da karın keyfini çıkardı. Dışarıya çıkan çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Çocukların sevinci görülmeye değerken büyükler de karda kaydı. Kar yağışı fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar da ‘Iğdır’ yazısının önünde fotoğraf çektirdi. Akşam iş yerlerini kapatmaya hazırlanan esnaf kar yağışı ile birlikte iş yerlerinin önünü temizledi. İş yerinin önünü temizleyen Emre Şeylan, “Biz bu kar yağışını bekliyorduk. Uzun zamandır kar yağmıyordu şükür ilk karımızı gördük. Yağmasını da istiyoruz. Şu anda mağazamızın önünü temizliyoruz” dedi.

Iğdır-Ağrı ve Iğdır-Kars karayollarında kar yağışından dolayı sürücüler kontrollü bir şekilde ilerledi.