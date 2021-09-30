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Iğdır’da ’2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte değerlendirme toplantısı yapıldı.

IĞDIR 30.09.2021, 11:07
Iğdır’da ’2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

2021-2022 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte değerlendirme toplantısı yapıldı.

Uzun bir sürenin ardından yüz yüze eğitim için kapılarını öğrencilere açan okullar için yetkililer önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Iğdır’da Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, okulların fiziki, sosyal çevresi ile ilgili talep ve öneriler alınırken, pandemi sürecinde okullarda alınması gereken hijyen tedbirleri de görüşüldü.

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