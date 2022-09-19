Iğdır’da 19 Eylül Gaziler Günü anma programı düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Iğdır Belediye Bahçesi Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Iğdır Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz bir konuşma yaptı. Akdeniz konuşmasında, “Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyen kahraman milletimizin bekası için vatanımızın her karış toprağına kanını akıtan kahraman gazilerimiz ve can veren şehitlerimize, şehitlerimizin hatırına sahip çıkmak onlara olan minnet ve şükran borcumuz ve görevimizdir” dedi.

Program 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar Dayanışma Derneği Başkanı İsmet Tağal’ın ‘Gazilerimize’ adlı şiirin okunması ile son buldu.

Programa, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim,5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Ramazan Sedat Baş, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı, kurum müdürleri, Gaziler, Şehit ve Gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.