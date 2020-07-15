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Iğdır’da 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle yad edildi
IĞDIR’DA ŞEHİTLERİMİZ RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİLDİ
IĞDIR 15.07.2020, 19:23
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Iğdır Asri Mezarlıkta yer alan şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Iğdır Asri Mezarlıkta yer alan şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Din görevlileri tarafından Kuranı Kerim okunan ziyarette Iğdır Asri mezarlığında bulunan tüm şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi.
Şehitlik ziyaretine Iğdır Valisi/Belediye Başkanı V. H. Engin Sarıibrahim, Kamu kurum müdürleri ile Şehit, Gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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