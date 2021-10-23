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Iğdır’a 15 bin metrekare modern sera

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Iğdır’a 15 bin metrekarelik sera kurulacak.

IĞDIR 23.10.2021, 10:50
Iğdır’a 15 bin metrekare modern sera

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Iğdır’a 15 bin metrekarelik sera kurulacak.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Iğdır Gelişiyor: Seralarda Üretim, Kınalı Eller İle Buluşuyor’’ projesi hazırladı. Hazırlanan proje kapsamında 15 bin metrekarelik alana modern sera kurulacak. Kurulacak seranın bedelinin 2.5 milyon olacağı belirtildi.

Modern seralarla ilgili sözleşme Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu ve SERKA Genel Sekreterliğince imzalandı. Kars SERKA Genel Merkezinde imza altına alınarak start verilen ve toplam bütçesi 2 buçuk milyon Türk lirası olan projenin yüzde 78’i SERKA, yüzde 10’u Iğdır İl Özel İdaresince karşılanırken seraların kurulacağı Kooperatif ve Belediye’nin katkı payı da toplam yüzde 12 olarak belirlendi.

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