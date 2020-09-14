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Iğdır Yarı Açık Cezaevine 200 dönümlük meyve kapama bahçesi

IĞDIR YARI AÇIK CEZAEVİNE 200 DÖNÜMLÜK MEYVE KAPAMA BAHÇESİ

IĞDIR 14.09.2020, 10:20
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Iğdır Yarı Açık Cezaevine 200 dönümlük meyve kapama bahçesi

Iğdır’da Tarımın Yeni Yüzü: Tarım Açık Ceza Evi" projesi hayata geçirilmeye başlanıyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmeye başlanan ve 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanan "Iğdır’da Tarımın Yeni Yüzü: Tarım Açık Ceza Evi" projesi kapsamında Ceza evi bitişiğinde tahsis edilen alanda arazi ıslah ve toprak hazırlığına başlanıldı.Yapılması planlanan ’’Meyve Kapama Bahçesi’ çalışmaları ile ceza evi yanında bulunan çorak 200 dekarlık alan yeşillendirilmiş olacak.

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