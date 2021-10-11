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Iğdır Valisi Sarıibrahim’den 9 kız kardeşe sürpriz ziyaret

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Öztürk ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

IĞDIR 11.10.2021, 14:17
Iğdır Valisi Sarıibrahim’den 9 kız kardeşe sürpriz ziyaret

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Öztürk ailesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan 9 kız çocuğu olan Öztürk ailesini ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen Vali Sarıibrahim, onlarla sohbet etti. Sürpriz ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Vali Sarıibrahim, "Birbirinden kıymetli, pırıl pırıl 9 kız kardeşin sıcak yuvalarına misafir olduk. Evlatlarımızın geleceğe dair umutları, hayalleri var. Hayallerinin peşinden koşabilmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edip her desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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