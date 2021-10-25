Iğdır tarafından örülen güvenlik duvarı ile artık terör saldırıları yaşanmıyor

İran sınırı duvarla tamamen kapatılan Iğdır’da yasa dışı girişler bitme noktasına geldi, terör olayı ise yaşanmadı.

Yasa dışı girişler ve terör olayların önüne geçmek için yapımına 2016 yılında başlanan ’Duvar ile Entegre Güvenlik Sistemi’nin faydası Iğdır’da hissediliyor. Sınırdan kaçak geçişler bitme noktasına gelmiş durumda. Terör sızmalarının azalması ile saldırılar yok denilecek seviyeye geldi. Duvar ile kapatılan Iğdır-İran sınırı elektronik sistemlerle gözetleniyor. Yapılan güvenlik sistemi ile sınır boyunca en küçük insan haraketliliği anında tespit ediliyor. Sınıra yapılan güvenlik duvarının yanında inşa edilen devriye yolu ve aydınlatma sistemi de büyük oranda fayda sağlıyor. Ayrıca insanlı-insansız gözetleme kuleleri, tel çit, panel çit, kamera sistemleri, gece görüş sistemleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemleri, elektronik cihazlar ile donatılmış zırhlı-zırhsız devriye araçları, İHA ve SİHA’lar, elektronik ve termal gözetleme sistemleri sınırda adeta kuş uçurtmuyor.

"Güvenlik duvarı geçişlerin önüne geçti"

Iğdır’da vatandaşlar yapılan güvenlik duvarından memnun olduklarını belirterek, "her zaman devletimizin yanındayız" mesajı verdi. Güvenlik duvarının önemli olduğunu belirten ve Iğdır’da esnaf olan Orhan Çevik, “Ülkemizin güvenliği için terörün bitmesi için devletimizin yaptığı her şeye katılıyoruz. Güvenlik duvarı olmadığı zaman geçişler daha çoktu. Ermenistan’dan İran’a, İran’dan Türkiye’ye güvenlik duvarı ile geçişlerin önüne geçilmiş olundu” dedi.

Iğdır Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz güvenlik duvarının önemine değinerek, “Iğdır ve İran sınırına yapılan güvenlik duvarı çok güzel oldu. Terör burada bitti, Allah devletimizden razı olsun. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya da bu desteği için teşekkür ediyoruz” dedi.