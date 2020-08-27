Iğdır Ovası sulanıyor

Doğu’nun Çukurovası Iğdır’da 2020 yılı sulama sezonu tüm hızı ile devam ediyor.

Doğu’nun Çukurova’sı diye tabir edilen Iğdır Ovası Sulaması Batı ve Doğu Iğdır İletim kanallarına sulama suyu verilerek sulama sezonu başlatıldı.

Toplam 705 bin 300 dekarlık sulama sahasına sahip bereketli ve verimli toprak yapısının yanında mikro klima iklim özelliği de gösteren Iğdır Ovası 850 kotlarında olup, çok çeşitli ürünler yetiştiriliyor.

Iğdır Ovası Sulaması, klasik açık kanallı sulama sistemine haiz olmakla beraber sulama randımanı Türkiye ortalamasının çok üstünde gerçekleşiyor. 2018 yılından itibaren her yıl artan oranda sulama randımanı ile artan sulama ihtiyacı 2020 yılı sulama sezonunu çiftçilerin ve sulama birliklerinin çabaları devam ediyor.

Ayrıca DSİ Kars Bölge Müdürlüğü’nce Iğdır Ovası Sulaması Ortak Tesisler Onarım 2. Kısım işi kapsamında, Iğdır Ovası Sulamasına ait tahrip olan, takribi 6 bin metre uzunluğunda eski trapez kanalın beton kaplaması yapıldı. Yapılan kaplama kapsamında 840 metrelik yeni sulama kanalı da tamamlanmış oldu.