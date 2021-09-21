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Iğdır köy yollarında iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Iğdır İl Özel İdaresi, KÖYDES kapsamında köy yollarının standartlarını iyileştirme, asfalt, yama, yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

IĞDIR 21.09.2021, 09:11
Iğdır köy yollarında iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Iğdır İl Özel İdaresi, KÖYDES kapsamında köy yollarının standartlarını iyileştirme, asfalt, yama, yeni yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

KÖYDES programında yer alan köy yollarının iyileştirilmesine yönelik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Köy yolları standartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2021 KÖYDES programında yer alan, Tuzluca ilçesi 3,1 km Kamışlı grubu bitümlü sıcak asfalt ve 10 km Güzeldere grubu sathi kaplama asfalt çalışmaları yapıldı.

2021 KÖYDES programında yer alan diğer köy yollarının standartlarını iyileştirme, asfalt, yama, yeni yol yapım çalışmalarının ise yağmur ve kar başlamadan bitirilmesi planlanıyor.

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