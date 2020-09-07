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Iğdır Karakoyunlu ilçesinde çiftçilere seyyar süt sağım makinesi dağıtıldı
IĞDIR KARAKOYUNLU İLÇESİNDE ÇİFTÇİLERE SEYYAR SÜT SAĞIM MAKİNESİ DAĞITILDI
IĞDIR 07.09.2020, 10:26
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Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde süt sığırcılığını geliştirmek için hayvan yetiştiricilerine süt sağım makinesi dağıtıldı.
Iğdır’da elde edilen sütün verimini ve kalitesini artırmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında yüzde 70’i DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından hibe destekli, yüzde 30’u yetiştiricilerden karşılanmak üzere alınan seyyar süt sağım makineleri Karakoyunlu İlçesinde yetiştiricilere dağıtıldı.
Süt sağım makineleri daha önceleri Tuzluca ve Aralık İlçelerinde de çiftçilere törenle dağıtılmıştı.
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