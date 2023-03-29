Iğdır için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge tahmin ve erken uyarı merkezi Iğdır’ın da içinde bulunduğu bölgenin geneli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Iğdır, Ağrı ve Kars için rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, " Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Bölgemizde; (Iğdır, Ağrı ve Kars) güney yönlerden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Açıklamada, fırtınanın gece saat 12:00’den sonra etkisini kaybetmesi beklendiği de belirtildi.