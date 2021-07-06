Iğdır Devlet Hastanesine Anjiyo Ünitesi açıldı

Iğdır Devlet Hastanesine kazandırılan Anjiyo Ünitesinin açılışı, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Iğdır Devlet Hastanesinde faaliyete sokulmak üzere 2019 yılında çalışmalarına başlanan ancak pandemi nedeniyle açılışı gerçekleştirilemeyen Anjiyo Ünitesi, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim’in katılımıyla kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Anjiyo Ünitesinin açılışında gazetecilere bazı açıklamalarda bulunan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye’nin teknoloji anlamında gün geçtikçe daha da iyi noktalara geldiğini söyledi.

"Anjiyografi ünitemizin burada çok işe yarayacağını ve hayırlara vesile olacağını düşünüyorum"

Anjiyo Ünitesinin Iğdır’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Vali Sarıibrahim, “Iğdır yöresi bir ovanın içerisinde. Kars’a ve Ağrı’ya belli bir uzaklığımız var. Anjiyografi ünitemizin burada çok işe yarayacağını ve hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. İnsanların hayatı için teknolojinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz hastalandığımız zaman hastanelerde görüyoruz. Gururla ve mutlulukla görüyoruz Türkiye teknoloji anlamında gün geçtikçe daha da iyi noktalara geliyor. 90’lı yıllarda bir stent ararken karşılaştığımız problemlerden bugün artık bu operasyonların, müdahalelerin yurdun her köşesinde yapılabildiğini görüyoruz. Bu anlamda bu hizmeti bizlere sunan milletimize, devletimize ve hükümetimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah hayırlara vesile etsin diyorum. Doktorlarımıza Allah kolaylık versin. Vatandaşlarımızdan da bu tür kritik yerlerde doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ilgi göstermelerini ve onların tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu vesileyle burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Anjiyo Ünitesinin açılışında Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim’e Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Ferdi Turan, AKP Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Caner Tazegün ve çok sayıda protokol üyesi eşlik etti.