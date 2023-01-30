Iğdır BİLSEM, yarıyıl tatilinde kapılarını öğrencilere açtı

Iğdır’da yarıyıl tatilinde öğrenciler BİLSEM’de destekleme ve yetiştirme kurslarında ilgi ve yeteneklerine göre 7 farklı atölyede hem eğlenerek hem severek eğitim görüyor.

Iğdır’da yarıyıl tatilini boş geçirmek istemeyen öğrenciler, Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) Robotik Kodlama, Görsel Sanatlar, Müzik, Yabancı Dil, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Akıl ve Zeka Oyunları atölyelerinde eğitim görüyorlar. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konsept ve takvim doğrultusunda 21 Ocak’ta başlayan yarıyıl kursu 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecektir. Açılan kursta yarıyıl döneminde toplam 92 öğrenci eğitim alıyor. Iğdır BİLSEM Müdürü Ercan Cangel açılan kurslarda çok olumlu dönütler aldıklarını belirterek, "Özellikle Bakanımız Mahmut Özer’e minnettarız, velililerimizden çok olumlu dönüş alıyoruz bu konuda, öğrencilerimizde çok memnun çok istekliler. Kapasitemiz bazında 92 öğrenci kurs aldı, bu 2 haftalık ara tatili boyunca devem edecektir" dedi.

Robotik Dersler Hocası Dr. Fatih Toprak da, 15 tatilde açtıkları kursa öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşıladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz robotiğe çok meraklı, şu anki nesil teknolojiye çok ilgili, robot yapmak için çan atıyorlar. İlk günden beri robotumu şöyle olsun, daha verimli olsun konusundan azimle çalıyorlar. Biz de tabii önce robot yapımını ve yazılım kısmını onlara anlatıyoruz, öğrencilerin zihinlerindeki robotları onlara yaptırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Robotik kodlama dersi alan kursiyerlerden Ebulfazıl Abbas Büyükdağ, "Burada değişik robotlar tasarlıyoruz. Geçen gün engelden kaçması için bir tane robot yapmıştık. Çizgide düz gitmesi için yapmıştık. Şimdi de robot kodlamasını yapıyoruz. Daha sonra da yazılımını yapacağız" şeklinde konuştu.