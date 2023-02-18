Iğdır belediyesi temizlik ekibi Samandağ’da

Türkiye’de meydana gelen büyük deprem sonrası Iğdır Belediyesi temizlik ekibi de bölgeye gitti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremin ardından afet bölgesine yardım destekleri giderken şehirlerin temizlik hizmetlerin yapılması için de çalışmalar devam ediyor. Hatay’ın Samandağ ilçesindeki temizliğin yapılması için Iğdır belediyesi temizlik ekibi ilçeye giderek temizlik hizmetine başladı. Ekipler ilçede çadırların kurulduğu alan ile farklı alanlarda temizlik hizmetine devam ediyor.