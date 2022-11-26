Iğdır Belediyesi tarafından taziye evi yaptırılıyor

Iğdır Belediyesi Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi’nde taziye evi yaptırıyor.

Iğdır’da birçok mahallede bulunmayan taziye evi için Iğdır Belediyesi kolları sıvadı. Taziye evi için ilk yer 14 Kasım Mahallesi olaraktan belirlendi. İnşaatında sona yaklaşılan taziye evi bitirildikten sonra açılışı yapılacak. Böylelikle taziye zamanı yer bulma sorunu ortadan kalkacak.