Iğdır Azerbaycan Evi̇’nden Ermenistan’a kınama

Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Destekleme Derneği· (Iğdır Azerbaycan Evi·), provokasyonlarla yeniden çatışmalara yol açan Ermenistan’ı kınadı.

Dağlık Karabağ Savaşı’nı 44 günde kaybeden Ermenistan’ın provokasyonları sonucu çatışmalar yeniden başladı. Ermenistan’a tepki gösteren Iğdır Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Destekleme Derneği· Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Zakir Acar, dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Acar, Ermenistan’ı şiddetle kınadığını belirterek, “12 Eylül 2022 tarihinde gece saatlerinden başlayarak Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler Azerbaycan devlet sınırının Taşkesan, Kelbecer ve Laçın yönlerinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştirmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığının verdiği bilgiye göre, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin yıkıcı grupları, günün karanlık saatlerinde bölgenin dağlık arazisini ve mevcut vadi boşluklarını kullanarak Azerbaycan ordusu birliklerinin mevzilerine farklı yönlerde saldırmışlardır. Ayrıca Ermeni Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun Daşkesan, Kelbecer ve Laçın bölgelerindeki mevzilerine havan da dahil olmak üzere farklı türde silahlarla yoğun ateş açmıştır. Sonuç olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait personelin kaybına sebep olmuş, askeri altyapıda hasarlar meydana gelmiştir. Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonlarını ve Azerbaycan topraklarına ve egemenliğine yönelik askeri tehditleri önlemek, Kelbecer ve Laçın bölgelerinde altyapı çalışmalarında görev alan sivil işçiler de dahil olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti askeri personellerinin güvenliğini sağlamak için askeri çatışmanın boyutu önlendi ve Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarının susturulması yönünde Azerbaycan ordusunun bu yönde konuşlandırılan birimleri tarafından misillemeler yapılmıştır. Ayrıca Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu, nesneleri ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla Ermenistan’ın yaydığı bilgiler gerçeği yansıtmamakta ve bu Ermeni tarafının yaydığı bir başka dezenformasyondur. Genel olarak son bir ay içerisinde Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin devlet sınırındaki Laçın, Gadebey, Daşkesen ve Kelbecer bölgelerine yönelik provokasyonları ve bu bölgelerde Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli tipte atışlarla ateşe vermesi yoğun ve sistematikti. Aynı zamanda Ermenistan’ın Azerbaycan sınırlarında asker artırması, bölgeye ağır teçhizat ve büyük kalibreli silahların yerleştirilmesi, Ermenistan’ın büyük çaplı bir askeri provokasyona hazırlandığını gösteriyordu. Ermeni tarafının Azerbaycan’a yönelik bir sonraki saldırısı, uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu liderleri arasında imzalanan üçlü açıklamaların hükümlerinin ve aralarında varılan anlaşmaların ağır ihlalidir. Ermenistan’ın bu adımları devam eden normalleşme ve barış sürecine tamamen aykırıdır" dedi.

Provokasyon, çatışma ve kayıpların tüm sorumluluğunun Ermenistan’ın askeri ve siyasi liderliğine ait olduğunu belirten Acar, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı atılan her adım katiyen önlenecektir. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı, Azerbaycan hükümetiyle vardıkları anlaşmalar çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine itaat etmeli. Sivil toplum temsilcileri olarak her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.