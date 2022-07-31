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Iğdır-Azerbaycan Evi, Kültür Sanat merkezine dönüştü

Iğdır-Azerbaycan Evi, bulunduğu merkezi konum ve içeriği ile adeta bir sanat merkezine dönüştü. İl içerisinde ve İl dışından gelenlerin ilgi odağı oldu. Hemen hemen her gün bir faaliyet yapılan Azerbaycan Evi, her gün gelen konuklarını ağırlıyor. Ayrıca sıkıntıları olan Azerbaycan vatandaşlarının ilk uğradıkları yerdir.

IĞDIR 31.07.2022, 14:04
Iğdır-Azerbaycan Evi, Kültür Sanat merkezine dönüştü

Iğdır-Azerbaycan Evi, bulunduğu merkezi konum ve içeriği ile adeta bir sanat merkezine dönüştü. İl içerisinde ve İl dışından gelenlerin ilgi odağı oldu. Hemen hemen her gün bir faaliyet yapılan Azerbaycan Evi, her gün gelen konuklarını ağırlıyor. Ayrıca sıkıntıları olan Azerbaycan vatandaşlarının ilk uğradıkları yerdir.

Özellikle Türk Kültürü ve Azerbaycan kültürü üzerinde her hafta sonları söyleşi ve sine-vizyon gösterimi yapılmaktadır. Haftanın Çarşamba ve Cuma günleri akademisyenler ve bilim insanları ile yörenin kanaat önderleri tarafından sohbetler yapılmaktadır.

İl dışından gelen gruplara Azerbaycan Evi icraatları anlatılmakta, Türk Kültürü ve Azerbaycan Edebiyatı üzerinde sunumlar yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Zakir Acar, konuşmalarında; amacımız geleceğimiz olan gençlerimize kültürümüz aktarmak, onların boş zamanlarında Azerbaycan Evi olarak hizmet vermektir.

İki katlı 500 metre kare ve bir bahçesi olan Iğdır Azerbaycan Evi, otantik görseli ve ferah yapısı ile hizmet vermesi kente önemli bir katkı sağlamaktatır.

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