Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkan Serdar Ünsal’ın Ramazan bayramı mesajı

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Ramazan bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Ünsal mesajında, Bayramların kardeşlik ve dostluğu pekiştirip küskünlerin barıştığı gün olduğunu belirtti.

Serdar Ünsal, ’Bayramlar kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların bir birleriyle olan kırgınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar, millî ve dini duyguların, inançların yaşandığı günlerdir. Maalesef bugün Gazze, Irak ve Suriye’de Müslümanların kanı akmakta. Ortadoğu kan gölüdür. ABD, İsrail, İşid, PKK Müslüman kanı akıtmakta kana doymamaktadır. Geçen yıl ramazan ayında şöyle bir istekte bulunmuştum. Allah’tan isteğimiz gelecek Ramazan bayramında Esir Türk illeri Doğu Türkistan, Kerkük, Dağlık Karabağ Hocalı’nın hür özgür olmasıydı. Allah’a şükür ki Karabağ azad oldu. Hankendi ve Hocalı kaldı inşallah orası da olacaktır. Allah’tan isteğimiz gelecek Ramazan bayramında, akan kanların durması yönündedir. Bu vesile ile Oğuz Türkmen boylu, Bozkurt soylu, tarih öncesinden Hun yiğitlerine, Göktürk, Kutluk ve yüzlerce oymak Selçuklu, Osmanlı torunu, genç Türkiye Cumhuriyeti ve başta Azerbaycan olmak üzere diğer Türk İlleri mensupları; Ocağın tütsün, soyun sürsün, başın dik, alnın ak ve açık, ömrün uzun ve güzel olsun, Ramazan Bayramınız ebedi ve kutlu olsun” dedi.