banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Gezi davasında mahkemeden 'Osman Kavala' kararı
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi
ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği yüzde 38'e geriledi

Iğdır, Aleyna için bir araya geldi

İntihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için vatandaşlar Iğdır’da bir araya gelip basın açıklaması yaparak olayın aydınlatılmasını istediler.

IĞDIR 08.10.2021, 15:38
Iğdır, Aleyna için bir araya geldi

İntihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için vatandaşlar Iğdır’da bir araya gelip basın açıklaması yaparak olayın aydınlatılmasını istediler.

Iğdır’da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül (18) için vatandaşlar bir araya gelerek hem olayın aydınlatılmasını istediler hem de kadın cinayetlerine dikkat çektiler. Bir araya gelen grup Aleyna Ağgül’ün intihar ettiği iddia edilen binanın önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını okuyan Doğukan Tacar; “Bugün olmak istemedikleri yerde oldukları için, hayatları ellerinde alınanlar için burada toplandık. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Bizler bu olayı diğer olaylar gibi birkaç gün süren bir duyarlıkta , birkaç gün süren gazete manşetinden sonra hayatını kaybeden birisinin suçlu olarak gösterilmesini kabul etmiyoruz. Çocuk yaşta denebilecek birinin hayatını sonlandırma sebebinin irdelenmesini istiyoruz” dedi.

Basın açıklaması sonrası vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1