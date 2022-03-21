Iğdır-Ağrı yolu kar yağışı sonrası boş kaldı

Iğdır’da Mart ayında etkili olan kar yağışı ile birlikte Iğdır-Ağrı yolu boş kaldı

Nevruz kutlamalarının başladığı Iğdır’da kışın yağmayan kar ilkbaharın ilk ayı Mart’ta düşmeye başladı. Bir haftadan uzun süren kar yağışı sürücüleri de zor durumda bırakmaya devam ediyor. Iğdır’da gece başlayan kar yağışı sonrası yolların kapalı olma ihtimalinden dolayı Iğdır’dan sürücüler Ağrı yoluna çıkmayı kısa bir süre erteledi. Akşam ve gece saatlerinde genelde trafiğin yoğun olduğu Iğdır-Ağrı yolu bu sefer sessiz kaldı. Sürücüler Pamuk geçidi ve Suveren mevkiinde yolda kalmayı göze almadıkları için kent merkezine geri döndüler.