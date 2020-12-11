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İçme suyu sorunu çözülüyor
Iğdır’da yıllardır yaşanan içme suyu sorunu kalıcı çözüme kavuşuyor.
IĞDIR 11.12.2020, 12:07
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Iğdır’da yıllardır yaşanan içme suyu sorunu kalıcı çözüme kavuşuyor.
İlbank ile Iğdır Belediyesi koordinasyonunda yürütülmekte olan ve şehrin tamamının içme suyu sorununun çözüme kavuşturulacağı “İçme Suyu Şebeke Hattı” inşaatı için ilk kazma vuruldu.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” denildi
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