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Hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır’da farklı adreslerde hırsızlık yaptıkları belirlenen toplam 3 şüpheli tutuklandı.

IĞDIR 27.08.2022, 11:52
Hırsızlık suçuna karışan 3 şüpheli tutuklandı

Iğdır’da farklı adreslerde hırsızlık yaptıkları belirlenen toplam 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Şube Müdürlüğü hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı adreslerde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen E.A. (42), İ.Ş. (25), B.Ü. (27) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevine gönderildi.

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