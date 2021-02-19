Hayvan tespit ve aşılama çalışmaları devam ediyor

Bahar aylarının yaklaşması ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmaları artarak devam ediyor.

Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi kırsalında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde İl Müdürlüğü ekipleri hayvan tespit ve aşılama çalışmalarını denetleyerek inceleme yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizin hayvan sayısını net bir şekilde ortaya çıkarmak, kayıtsız ve aşısız hayvan bırakmamak için çalışıyoruz. Tabi bu çalışmalar aynı zamanda buzağı desteği ve kesimde yetiştiricilere verilen desteklerin de önünü açmaktadır. Her fırsatta üretici ve muhtarlarımızı dinleyerek sorun ve talepleri çözüme kavuşturarak cevap vermekteyiz” denildi.