banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Haydar Aliyev vefatının 18. Yılında anıldı

Azerbaycan’ın Büyük Lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. Yılında Iğdır’da anıldı.

IĞDIR 10.12.2021, 12:58
Haydar Aliyev vefatının 18. Yılında anıldı

Azerbaycan’ın Büyük Lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. Yılında Iğdır’da anıldı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Türk Ağsakkalar Birliği (TAIB) tarafından ortaklaşa olarak yapılan toplantıda Haydar Aliyev’in liderliği, Türkiye Azerbaycan ilişkilerine verdiği önem anlatıldı.

Aralık İlçesinde düzenlenen program saygı duruşu, Türkiye-Azerbaycan Milli marşlarının okunması sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal yaptığı konuşmada, “Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri de Haydar Aliyev’dir. Haydar Aliyev ile bir gazeteci olarak defalarca görüşüp röportaj yaptığım için kendimi mutlu hissediyorum. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ı en kısa sürede gelişmiş ülkeler seviyesine sokmuş, Türk dünyası ve Türkiye ile kurmuş olduğu iyi dostluk sayesinde Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olmuştur. Haydar Aliyev güçlü gelişen bir Azerbaycan bırakmıştır. Biz Iğdırlılar Azerbaycan’ın her zaman yanında olmuşuz. Aliyev, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuştur. Her fırsatta biz iki devlet tek milletiz demiştir. Atatürk’ün yaptıklarını örnek almıştır. Bakü-Ceyhan petrol boru hattını gerçekleştirerek Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev en büyük seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalışmaktadır. Azerbaycan İlham Aliyev’in sayesinde dünya devletleri arasında yerini almıştır” dedi.

Azerbaycan Milletvekilli Profesör Hikmet Babaoğlu, “Umumi liderimiz Haydar Aliyev’i rahmetle anıyoruz. Türkiye de kendi evimizde bulunmaktan çok mutluyuz. Ben gördüm ki Haydar Aliyev, buralarda, gönüllerde yer tutmuştur. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ın zor gününde iş başına gelerek modern Azerbaycan’ı kurmuştur. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev babasından aldığı mirası daha ileri götürerek güçlü Kafkasların parlayan yıldızı Azerbaycan yapmış işgal altındaki toprakları kardeş Türkiye’nin desteği ile kurtararak Ermenileri topraklarımızdan temizlemiştir” ifadelerini kullandı.

Türk Ağsakalları Birliği Başkanı Akademik Sudeif İmamverdiyev ise, “Türkiye de bulunmaktan mutluyuz. Derneğimiz bütün Türk dünyasını birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecektir. Umumi liderimiz Haydar Aliyev ile yakındık. Onun tek amacı Azerbaycan’ı güçlü kılmaktı. Bunu da başarmıştır. Türkiye Azerbaycan ilişkilerini en yüksek boyuta çıkarmıştır. Bakü–Tiflis-Ceyhan boru hattı onun eseridir. Türkiye hep ön planda olmuştur” şeklinde konuştu.

Program, verilen plaket ve hediyelerin ardından son buldu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8