Haydar Aliyev vefatının 18. Yılında anıldı

Azerbaycan’ın Büyük Lideri ve Kurucu Devlet Başkanı Haydar Aliyev, ölümünün 18. Yılında Iğdır’da anıldı.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Türk Ağsakkalar Birliği (TAIB) tarafından ortaklaşa olarak yapılan toplantıda Haydar Aliyev’in liderliği, Türkiye Azerbaycan ilişkilerine verdiği önem anlatıldı.

Aralık İlçesinde düzenlenen program saygı duruşu, Türkiye-Azerbaycan Milli marşlarının okunması sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal yaptığı konuşmada, “Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri de Haydar Aliyev’dir. Haydar Aliyev ile bir gazeteci olarak defalarca görüşüp röportaj yaptığım için kendimi mutlu hissediyorum. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ı en kısa sürede gelişmiş ülkeler seviyesine sokmuş, Türk dünyası ve Türkiye ile kurmuş olduğu iyi dostluk sayesinde Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olmuştur. Haydar Aliyev güçlü gelişen bir Azerbaycan bırakmıştır. Biz Iğdırlılar Azerbaycan’ın her zaman yanında olmuşuz. Aliyev, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuştur. Her fırsatta biz iki devlet tek milletiz demiştir. Atatürk’ün yaptıklarını örnek almıştır. Bakü-Ceyhan petrol boru hattını gerçekleştirerek Türk dünyasının gerçek liderlerinden biri olduğunu ortaya koymuştur. Oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev en büyük seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalışmaktadır. Azerbaycan İlham Aliyev’in sayesinde dünya devletleri arasında yerini almıştır” dedi.

Azerbaycan Milletvekilli Profesör Hikmet Babaoğlu, “Umumi liderimiz Haydar Aliyev’i rahmetle anıyoruz. Türkiye de kendi evimizde bulunmaktan çok mutluyuz. Ben gördüm ki Haydar Aliyev, buralarda, gönüllerde yer tutmuştur. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ın zor gününde iş başına gelerek modern Azerbaycan’ı kurmuştur. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev babasından aldığı mirası daha ileri götürerek güçlü Kafkasların parlayan yıldızı Azerbaycan yapmış işgal altındaki toprakları kardeş Türkiye’nin desteği ile kurtararak Ermenileri topraklarımızdan temizlemiştir” ifadelerini kullandı.

Türk Ağsakalları Birliği Başkanı Akademik Sudeif İmamverdiyev ise, “Türkiye de bulunmaktan mutluyuz. Derneğimiz bütün Türk dünyasını birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecektir. Umumi liderimiz Haydar Aliyev ile yakındık. Onun tek amacı Azerbaycan’ı güçlü kılmaktı. Bunu da başarmıştır. Türkiye Azerbaycan ilişkilerini en yüksek boyuta çıkarmıştır. Bakü–Tiflis-Ceyhan boru hattı onun eseridir. Türkiye hep ön planda olmuştur” şeklinde konuştu.

Program, verilen plaket ve hediyelerin ardından son buldu.