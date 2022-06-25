Gürbüz Alkazak, kitabını Serdar Ünsal’a hediye etti

Iğdırlı yazarlar Gürbüz Alkazak ile Alaaddin Yanardağ “Mücahitlikten Muhacirliğe Alkazaklar ” isimli kitabını Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal’a hediye etti.

Alkazakların Azerbaycan’da ki Mücahitlikleri ve sonrasında ki Muhacirliklerini konu alan ‘Mücahitlikten Muhacirliğe Alkazaklar 2’ kitabını Serdar Ünsal’a hediye eden Gürbüz Alkazak, “Mücahitlikten Muhacirliğe Alkazaklar kitabımın 2. Cildini çıkardık. İleride 3. Cildi de çıkacaktır. Kitabımızın birinci cildine okuyucu büyük ilgi gösterdi. Amacım o dönemde yaşananları gün yüzüne çıkarmaktır. Iğdır’ın, Azerbaycan’ın geçmişteki tarihine de ışık tutacaktır” dedi.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği başkanı Serdar Ünsal’da, ",Kafkaslardan Iğdır’a hicret eden köklü bir ailenin mücadelelerini konu alan "Mücahitlikten Muhacirliğe Alkazaklar 1" adlı eserin birinci cildini zevkle okudum gerçekten de akıcı bir üslupla yazılmıştır dönemdeki olayları anlatmanız. Ruslarla yapılan mücadele insanı tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Tebrik ediyor başarılar diliyorum. Tarihi gerçekleri gençlerimiz bu kitabı okuyarak öğrenebilir” şeklinde konuştu.

Gürbüz Alkazak, kitabın 3. Cildi için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.