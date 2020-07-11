Fırtınadan yuvaları dağılan yavru serçeler, koruma altına alındı

Fırtına sonrası yuvaları yıkılan yavru serçeler, teslim alınarak koruma altına alındı.

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli Köyünde oluşan fırtına birçok canlının yuvasının yıkılmasına neden oldu.Yeni yumurtadan çıkan yavru serçeler de fırtına sonrası yuvaları yıkılınca açıkta kaldı.Turan Adaş ve Abdülcemil Timar tarafından bulunan yavru serçeler, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.